Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности об учениях РФ по применению тактического ядерного оружия

Военный эксперт Леонков: дальний бомбардировщик Ту-22М3 стал носителем ТЯО

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Бомбардировщик Ту-22М3 может нести до четырех ракет «Кинжал» с ядерной боеголовкой. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков для РИА Новости.

По словам Леонкова, на такую возможность указывают кадры Минобороны со второй части учений по применению тактического ядерного оружия, которые проходят на юге РФ.

«Показывают МиГ-31 и Ту-22М3, это носители гиперзвукового комплекса «Кинжал». То есть говорится о том, что «Кинжал» тоже будет иметь специальную боевую часть», — заявил Леонков.

Маркером такой «специальной боевой части» Леонков назвал красный цвет головного обтекателя ракеты.

До этого Пентагон анонсировал передачу Украине средств радиационной и ядерной защиты.

6 мая верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поставил задачу в ответ на «провокационные заявления и угрозы» с Запада провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами