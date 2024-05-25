Стали известны подробности об учениях РФ по применению тактического ядерного оружия

Бомбардировщик Ту-22М3 может нести до четырех ракет «Кинжал» с ядерной боеголовкой. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков для РИА Новости.

По словам Леонкова, на такую возможность указывают кадры Минобороны со второй части учений по применению тактического ядерного оружия, которые проходят на юге РФ.

«Показывают МиГ-31 и Ту-22М3, это носители гиперзвукового комплекса «Кинжал». То есть говорится о том, что «Кинжал» тоже будет иметь специальную боевую часть», — заявил Леонков.

Маркером такой «специальной боевой части» Леонков назвал красный цвет головного обтекателя ракеты.

До этого Пентагон анонсировал передачу Украине средств радиационной и ядерной защиты.

6 мая верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поставил задачу в ответ на «провокационные заявления и угрозы» с Запада провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт рассказал, как выжить при ядерном взрыве.