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Столтенберг прокомментировал заявления Орбана о пересмотре роли Венгрии в НАТО

Столтенберг: НАТО найдет компромисс с Венгрией, чтобы сохранить единство альянса

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Ints Kalnins/Reuters

Организация Североатлантического договора (НАТО) сможет найти компромисс с Венгрией, чтобы не подрывать единство альянса. Об этом в интервью британскому журналу The Economist заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слова премьера Венгрии Виктора Орбана о переоценке роли Будапешта в альянсе.

«Я абсолютно уверен, что мы найдем способ гарантировать, что мы не подрываем единство альянса и что союзники привержены коллективной обороне. Мы сможем найти прагматичные решения», — заявил он.

24 мая Орбан заявил, что правительство Венгрии проводит переоценку роли государства в рамках Североатлантического альянса, поскольку Будапешт не намерен принимать участие в потенциальной военной миссии НАТО на территории Украины.

Также Орбан сказал, что заявления западных политиков о якобы российской угрозе стоит рассматривать как подготовку к вступлению в войну с Москвой.

Кроме того, венгерский премьер заявил, что рабочие группы штаба НАТО в Брюсселе ищут способ участия в военном конфликте на Украине.

Ранее эксперт рассказал, в каком случае Венгрия приостановит членство в НАТО.

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