В США признали, что их боеприпасы со спутниковым наведением не выдерживают помех России

Многие боеприпасы производства Соединенных Штатов со спутниковым наведением на Украине не выдерживают российских помех. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских военных чиновников.

По информации газеты, это вынуждает ВСУ прекратить использовать некоторые виды западного оружия после того, как их эффективность резко упала. В материале отмечается, что Россия подавляет современное западное оружие, включая снаряды Excalibur с GPS-наведением и системы HIMARS.

В ночь на 25 мая генштаб Вооруженных сил Украины признал потери позиций восточнее Евгеньевки на Покровском направлении.

Вечером 24 мая ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер заявил, что украинские войска вынуждены продолжать отступление на Харьковском направлении.

В этот же день американский госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что Соединенные Штаты выделили Украине новую партию оружия и военной техники на $275 млн.

Ранее в Британии заявили об отрезанном положении ВСУ в Волчанске.