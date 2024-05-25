Россия и Украина крайне далеки от практических шагов к переговорам о мире. Об этом сообщил первый заместитель постоянного председателя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский, слова которого передает РИА Новости.

«В первую очередь, киевский режим и его лидер запрещают вступать в какие-либо переговоры с Россией, это было законодательно зафиксировано в конце 2022 года», — заявил он.

Вечером 24 мая конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил, что Соединенные Штаты должны перестать выделять деньги Украине и найти дипломатическое решение конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что настоящей формулой мира является прекращение поставок оружия Киеву.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова вернуться к переговорам по Украине, но сделать это можно только исходя из сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее Путин заявил, что легитимность Владимир Зеленского на посту президента закончилась.