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В Петербурге пройдет «День эрмитажного кота»

В Санкт-Петербурге 25 мая пройдет «День эрмитажного кота»

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге 25 мая пройдет «День эрмитажного кота». Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

В ХVIII веке император Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. В середине века императрица Елизавета Петровна издала «Указ о высылке ко двору котов», а затем Екатерина II основала Эрмитаж и придала живущим в Зимнем дворце котам статус охранников картинных галерей.

В период блокады Ленинграда котов в музее вынужденно держать перестали, однако после Великой Отечественной войны число котов в Эрмитаже выросло до десятков и за ними стала ухаживать специальная служба. Сейчас в подвалах музея живет около 60 животных.

«Коты Эрмитажа — пример того, как легенда музея становится его символом и одним из символов Санкт-Петербурга», — заявил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В «День эрмитажного кота» в Иорданской галерее состоится показ финалистов конкурса школьных рисунков «Портрет эрмитажного кота». Также будут организованы игры и мастер-классы в Большом дворе Зимнего дворца и детская экскурсия по «Кошкиному дому» в подвале Эрмитажа.

До этого эрмитажные коты попали в популярную настольную игру.

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