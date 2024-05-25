Эксперт призвал озеленять города для психического здоровья людей

Озеленение городов может помочь улучшить психическое состояние людей. Об этом заявил основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов, слова которого передает «Ведомости».

По его словам, бетонные дома, которые недостаточно окружены растительностью, создают «остров тепла», где температура оказывается на 3-5 градусов выше, чем в сельской местности. Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о том, что города являются источником выбросов 60% парниковых газов.

«Ландшафтный дизайн фокусируется на создании больших зеленых массивов, но маленькие островки природы нужны, чтобы человеческий мозг получал хотя бы минимальное насыщение цветущими пейзажами, необходимыми для ментального здоровья», — сказал Хорошилов.

7 мая завершилось всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в городах и поселениях страны. Участие в нем приняли 17,2 млн человек – на 3 млн больше, чем годом ранее.

Как показывают результаты прошлых голосований, одним из самых частых запросов жителей становится озеленение общественных пространств и территорий в пределах городской черты. Подробнее о том, как именно реализация проекта отразилась на среде разных городов страны – в материале «Газеты.Ru».

Нидерландские ученые-экологи из Вагенингенского исследовательского университета (WUR) нашли связь между озеленением городов и распространением зоонозных (передающихся от животных людям) болезней из-за грызунов.

Ранее сотрудники «Роснефти» высадили более тысячи сибирских кедров в Самарской области.