Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт призвал озеленять города для психического здоровья людей

Эксперт Хорошилов призвал озеленять города для ментального здоровья жителей

close
100%
Shutterstock

Озеленение городов может помочь улучшить психическое состояние людей. Об этом заявил основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов, слова которого передает «Ведомости».

По его словам, бетонные дома, которые недостаточно окружены растительностью, создают «остров тепла», где температура оказывается на 3-5 градусов выше, чем в сельской местности. Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о том, что города являются источником выбросов 60% парниковых газов.

«Ландшафтный дизайн фокусируется на создании больших зеленых массивов, но маленькие островки природы нужны, чтобы человеческий мозг получал хотя бы минимальное насыщение цветущими пейзажами, необходимыми для ментального здоровья», — сказал Хорошилов.

7 мая завершилось всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в городах и поселениях страны. Участие в нем приняли 17,2 млн человек – на 3 млн больше, чем годом ранее.

Как показывают результаты прошлых голосований, одним из самых частых запросов жителей становится озеленение общественных пространств и территорий в пределах городской черты. Подробнее о том, как именно реализация проекта отразилась на среде разных городов страны – в материале «Газеты.Ru».

Нидерландские ученые-экологи из Вагенингенского исследовательского университета (WUR) нашли связь между озеленением городов и распространением зоонозных (передающихся от животных людям) болезней из-за грызунов.

Ранее сотрудники «Роснефти» высадили более тысячи сибирских кедров в Самарской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами