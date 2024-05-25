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В Германии предложили Бербок узнать правду о Путине в СМИ

Немецкий политик Вагенкнехт предложила Бербок изучить СМИ для правды о Путине

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Benjamin Westhoff/Reuters

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, комментируя слова Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин не желает вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, заявила, что глава МИД Германии не читает прессу. Об этом Вагенкнехт заявила на своем Youtube-канале.

«Заголовки в немецкой прессе выглядят иначе, но госпожа Бербок, вероятно, не читает никаких газет», — сказала Вагенкнехт, призвав Бербок изучить материалы в СМИ, чтобы узнать правду о российском лидере.

24 мая Путин заявил, что Россия готова вернуться к переговорам по Украине, но сделать это можно только исходя из сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции (СВО).

Также российский лидер сказал, что цель конференции в Женеве по Украине — подтвердить легитимность Владимира Зеленского.

Первый заместитель постоянного председателя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что Россия и Украина крайне далеки от практических шагов к переговорам о мире.

Ранее в конгрессе США призвали прекратить помогать Украине и найти дипломатическое решение.

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Операция на Украине
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