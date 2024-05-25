Синоптик рассказал, как сильно прогреются водоемы Москвы на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе столичные водоемы прогреются до +19°C. Его слова передает РИА Новости.

По словам Вильфанда, повышение температуры может свидетельствовать о приближении купального сезона. Открывать его можно, когда вода прогреется до +20°C.

«Для детей купальный сезон открывается, когда 22 градуса, но и 19 градусов - это уже вполне симпатично», — добавил синоптик.

Также по словам Вильфанда, ближайшие выходные станут последними для безопасного загара в Москве. В субботу и воскресенье температура воздуха в столице поднимется до +24... +27°С. После выходных ультрафиолетовое излучение солнца усилится. Синоптик подчеркнул, что загорать в полдень после следующих выходных не стоит.

До этого руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов говорил, что июнь принесет в Москву жаркую погоду – температура воздуха повысится с первых дней летнего месяца.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.