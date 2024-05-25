Пентагон заказал комплекты для JDAM на $7,5 млрд

США заказали у Boeing комплекты планирования и коррекции авиабомб JDAM стоимостью $7,49 млрд. Об этом говорится на сайте министерства обороны США.

Благодаря этим комплектам свободнопадающие бомбы превращаются в высокоточные боеприпасы с лазерной системой наведения, которые могут планировать на цель с расстояния до 75 км.

Сроки и объем поставок контрактом не ограничиваются, однако услуга будет приобретаться оборонным ведомством США по фиксированным ценам. Ожидается, что работы по заказу будут выполнены Boeing к 29 февраля 2030 года. Производиться они будут в штате Миссури.

Также сообщается о закупке США оборудования для организации и расширения тактических каналов передачи данных на сумму $29 млн.

До этого Пентагон анонсировал передачу Украине средств радиационной и ядерной защиты и авиабомб JDAM.

Ранее эксперт Ходаренок назвал российские комплексы, которые могут сбивать бомбы Jdam-ER.