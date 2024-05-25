Член конгресса США из рядов Республиканской партии Томас Масси заявил, что Вашингтон должны возобновить контакты с Москвой на всех уровнях вплоть до высшего. Его слова приводит РИА Новости.

Отсутствие таких контактов он назвал «неправильным». При этом он не смог объяснить причины прекращения диалога.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в ближайшем будущем отношения США и РФ не улучшатся.

4 сентября помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что контакты по линии администрации президентов России и Соединенных Штатов если и осуществляются, то носят закрытый характер.

До этого стало известно, что включение директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в число членов президентского кабинета в США указывает на важность его роли в проведении американской внешней политики и поддержании контактов между Вашингтоном и российской стороной.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в ближайшем будущем отношения США и РФ не улучшатся.