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Столтенберг допустил применение пятой статьи НАТО

Столтенберг: НАТО может применить пятую статью договора в случае кибератаки

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Ints Kalnins/Reuters

Организация Североатлантического договора (НАТО) может применить пятую статью о коллективной обороне в случае серьезной кибератаки на одну из стран. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию The Economist.

«Мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО», — сказал Столтенберг.

Пятая статья НАТО подразумевает, что вооруженное нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на весь альянс.

Также Столтенберг, комментируя слова премьера Венгрии Виктора Орбана о переоценке роли Будапешта в альянсе, заявил, что НАТО сможет найти компромисс с Венгрией, чтобы не подрывать единство альянса.

Кроме того, Столтенберг заявил, что не знает, когда Украина вступит в НАТО.

До этого Столтенберг призвал страны — члены Североатлантического альянса разрешить Украине наносить удары западным оружием по объектам на международно признанной территории России.

Ранее на Западе назвали «ахиллесову пяту» НАТО.

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