У большинства россиян отсутствует звукоизоляция в квартире

Более 84% россиян считают, что избавиться от шума в квартире невозможно. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании РОКВУЛ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом у 86% опрошенных шумоизоляции в квартире нет вообще, 9% звукоизолировались частично и только 5% подошли к решению вопроса комплексно, шумоизолировав стены, пол и потолок.

При этом из того же опроса видно, что более половины (53%) респондентов страдают от шума в квартире. Среди подтвердивших наличие проблемы 24% жалуется на соседей (в том числе на звук от ремонтных работ), практически столько же респондентов (21%) страдают от шума в собственной квартире (в основном издаваемого детьми или домашними питомцами). На последнем месте — жалобы на любые звуки (8%), главным образом от тех, кто работает на «удаленке» и кому мешает вообще все.

Комментируя результаты исследования, Александр Коршунов, менеджер по развитию направления DIY ООО «РОКВУЛ», отметил, что только представители последней категории (5% респондентов, сделавших комплексную звукоизоляцию) могли действительно избавиться от шума, а негативный опыт большинства рождает ложное мнение, что это нереально.

«На практике эффективная защита от шума возможна только на этапе ремонта, когда звукоизоляцию монтируют непосредственно на черновые материалы и несущие конструкции. Частичная звукоизоляция, какие-то декоративные элементы или предметы интерьера не способны решить проблему шума полностью. Однако большинство опрошенных, судя по результатам, имеют опыт именно частичной звукоизоляции, который как раз и приводит к ложным выводам о невозможности избавиться от шума в квартире», — прокомментировал эксперт.

Ранее выяснилось, что большинство россиян планируют ремонтные работы на весну и лето.