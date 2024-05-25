В ОП назвали сброс воды на ДнепроГЭС попыткой Киева замедлить успехи ВС РФ

С помощью сброса воды из плотины на ДнепроГЭС украинские войска пытаются замедлить успехи ВС РФ. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич, слова которого передает ТАСС.

Он заявил, что одной из причин являются успехи российских войск на левом берегу Днепра. По его словам, российские диверсионные группы неоднократно в ходе операций уничтожали опорные пункты ВСУ.

Малькевич заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются остановить неизбежное освобождение Херсона.

Вечером 24 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона открыла все шлюзы ДнепроГЭС. Ожидается подъем уровня воды.

ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция на Украине. 22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также разрушены произошли на Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее на ЗАЭС прокомментировали сброс воды с ДнепроГЭС.