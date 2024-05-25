Шлюзы ДнепроГЭС остаются закрытыми. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по защите суверенитета Владимир Рогов.

«Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность — шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребле ДнепроГЭС», — предположил Рогов.

Об открытии шлюзов до этого сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Рогова, шандорные затворки ДнепроГЭС открыты уже два месяца, с момента попадания по объекту.

До этого ЗАЭС сообщила об отсутствии риска даже в случае сброса воды с ДнепроГЭС.

ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция на Украине. 22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС — сообщается о повреждении машинного отделения. Также разрушены произошли на Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее сообщалось, что ракетный удар России полностью вывел из строя ДнепроГЭС-2.