Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шлюзы ДнепроГЭС остаются закрытыми

Рогов опроверг сообщение об открытии шлюзов ДнепроГЭС

close
100%
«Офіс Генерального прокурора»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Офіс Генерального прокурора»

Шлюзы ДнепроГЭС остаются закрытыми. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по защите суверенитета Владимир Рогов.

«Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность — шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребле ДнепроГЭС», — предположил Рогов.

Об открытии шлюзов до этого сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Рогова, шандорные затворки ДнепроГЭС открыты уже два месяца, с момента попадания по объекту.

До этого ЗАЭС сообщила об отсутствии риска даже в случае сброса воды с ДнепроГЭС.

ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция на Украине. 22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС — сообщается о повреждении машинного отделения. Также разрушены произошли на Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее сообщалось, что ракетный удар России полностью вывел из строя ДнепроГЭС-2.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами