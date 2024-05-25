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Один из фигурантов дела генерала Попова погиб

«Ъ»: первый фигурант дела Попова был генералом и погиб в ходе СВО

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Пресс-служба Минобороны РФ

В деле бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова изначально значился другой основной фигурант, который также служил генералом, но погиб в ходе СВО. Об этом пишет »Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Имя генерала не называется, однако ему посмертно было присвоено звание Героя России. Сообщается, что именно его считают организатором схемы по хищению и незаконной продаже 1,7 тыс. т металлических конструкций на сумму 130 млн. Конструкции были выделены на строительство укреплений в Запорожской области.

По словам источника «Ъ», поводом для привлечения Попова к делу стало получение им на карту от неназванного первого фигуранта 500 тыс. рублей, якобы вырученных за продажу металла. Аноним утверждает, что эти средства были одолжены Попову почившим генералом.

Отмечается, что следователи не обнаружили в доме Попова ценных вещей, но осмотр его телефона показал, что тот проиграл 30 млн рублей в онлайн-казино. Этот факт используется следователями в качестве косвенного доказательства причастности Попова к махинациям.

До этого полковник Тимошенко нашел странность в обвинении против генерала Попова.

Ранее Попов прокомментировал решение суда, оставившее его в СИЗО.

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