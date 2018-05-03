В Минкомсвязи допустили блокировку Viber вслед за Telegram

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров не исключил, что в отношении мессенджера Viber ФСБ может действовать так же, как с Telegram. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения их приказа о предоставлении ключей шифрования — это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, они могут также обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», --сказал Никифоров.

Ранее глава Минкомсвязи России Николай Никифоров отказался давать комментарий по поводу появившихся в СМИ сообщений об отставке возглавляющего Роскомнадзор Александра Жарова.