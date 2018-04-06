Телеканал в Молдавии оштрафовали за трансляцию выступления Путина

Руководство телеканала Prime в Молдавии оштрафовали на $4,2 тысячи за трансляцию послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, передает РИА «Новости».

«Телеканал Prime грубо нарушил Кодекс телевидения и радио… трансляцией ежегодного послания президента Российской Федерации Путина, в рамках которого превалировали сообщения о превосходстве России над другими странами, разработке нового стратегического небалллистичесного оружия, против которого система противоракетной обороны становится бесполезной, и о праве России в качестве ответа на внешнюю агрессию использовать ядерное оружие», — заявили представители Координационного совета по телерадиовещанию Молдавии.

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Сообщается, что решение о проведении проверки было принято после поступления обращения со стороны общественной организацииWatchDog.md.

В феврале сообщалось, что в Молдавии оштрафовали первый телеканал по закону о «российской пропаганде».