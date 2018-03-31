Власти США уведомили посольство России об экстрадиции россиянина Никулина

Власти США уведомили российское посольство об экстрадиции из Чехии россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в кибератаках, передает РИА «Новости».

«В связи с экстрадицией из Чехии в США российского гражданина Евгения Никулина посольство России в Вашингтоне запросило подтверждение у госдепа. В ответ от американских правоохранительных органов получено официальное уведомление. Дело рассматривается федеральным окружным судом Северного округа штата Калифорния», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что в ближайшее время посольство намерено связаться с Евгением Никулиным и его адвокатом.

Ранее россиянин Евгений Никулин, обвиняемый властями США в краже личных данных пользователей LinkedIn, не признал вину.

30 марта Никулин был экстрадирован в США из Чехии. В российском посольстве выразили глубокое разочарование экстрадицией россиянина.