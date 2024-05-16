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Экономист спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

Экономист Зельцер: курс доллара на будущей неделе составит около 90 рублей

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Пока не видно факторов, способных привести к падению курса рубля. Доллар будет стоить около 90 рублей на следующей неделе. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Актуальные факторы крепости нацвалюты на месте. На фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, что сдерживает спрос на иностранную валюту под импорт, и нормативов возврата выручки российских экспортеров, что увеличивают общее предложение валюты на рынке, говорить о девальвации рубля попросту странно», — отметил экономист.

По его словам, к факторам устойчивости российской нацвалюты можно отнести также слабость доллара на глобальной арене против всех мировых валют — индекс DXY упал под 105 пунктов, относительно высокие цены на нефть, золото и газ, низкий дефицит бюджета на фоне более сильного темпа роста доходов над расходами.

На закрытии торгов Мосбиржи 15 мая курс доллара составил 91,08 рубля. С утра 15 мая американская валюта стоит 90,91 рубля.

Ранее в России зафиксировали низкий спрос на валюту.

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