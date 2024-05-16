Экономист оценил будущее наиболее обеспеченных россиян

Доля наиболее обеспеченных россиян – 10% населения — останется на стабильном уровне и пока не будет расти. Такой прогноз «Газете.Ru» дал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Во-первых, с 2025 года планируется налоговая реформа с введением прогрессивной шкалы НДФЛ налог на доходы физических лиц, сейчас он составляет 13% и 15% . Поэтому люди могут быть не заинтересованы в афишировании своих доходов», — отметил Абрамов.

Он добавил, что в доходах обеспеченных людей достаточно высока доля депозитов. В следующем году, скорее всего, вклады будут предлагаться по более низким ставкам, предположил экономист.

Младший научный сотрудник Президентской академии Александра Осаволюк добавила, что в сознании россиян безопаснее получать фиксированный доход в виде заработной платы — это более понятно и прогнозируемо.

«В России определение понятия «среднего класса» очень размыто, официально принятых критериев нет. Чаще всего пользуются методикой Всемирного банка, под которую попадает очень большая часть населения, в том числе далекая от доходов последнего дециля Последний дециль характеризует уровень дохода (зарплаты), ниже которого не получает никто из 10% лиц с противоположной стороны, то есть высокооплачиваемых специалистов », — отметила экономист.

По данным ВШЭ, среднедушевой доход у наиболее обеспеченных 10% россиян достигает 227 тыс. рублей в месяц, при этом почти у трети возможности для получения дохода ухудшились за последнее время.

Ранее стало известно, кому из россиян предлагают самые высокие зарплаты в мае.