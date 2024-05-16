Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда будет партнером России

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай всегда будет оставаться хорошим соседом и другом для России. Слова китайского лидера приводит Reuters.

«Китай всегда будет хорошим соседом, другом и партнером, пользующимся взаимным доверием с Россией», — подчеркнул Си Цзиньпин.

До этого сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин начали переговоры.

С российской стороны в переговорах принимают участие глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол в Китае Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

С китайской стороны присутствуют руководитель аппарата Центрального комитета КПК Цай Ци, заместитель председателя Государственного совета КНР Дин Сюэсян, руководитель аппарата комиссии по иностранным делам Центрального комитета КПК — министр иностранных дел Китая Ван И, заместитель председателя Государственного совета КНР Хэ Лифэн, заместитель председателя Государственного совета КНР Чжан Гоцин, член Государственного совета КНР Шэнь Ицинь, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй и заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун.

Ранее стало известно, что Путин и Си Цизиньпин обсудили «на ногах» перед переговорами.