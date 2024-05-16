Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Калужской области

Ночью 16 мая в Сухиничском районе Калужской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.



По его словам, никто в инциденте не пострадал. Разрушений после ликвидации беспилотника также не зафиксировали.

На месте работает оперативная группа.

До этого в Тульской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата. По информации областного министерства по региональной безопасности, в области было организовано реагирование экстренных служб. Пострадавших и разрушений не имеется.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что система ПВО успешно сбила беспилотный летательный аппарат над Почепским районом.

За прошедшие ночь и утро Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть регионов России: Севастополь, Татарстан, Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области. Министерство обороны РФ прокомментировало все удары, кроме последнего.

Ранее сообщалось, что солнечная активность оказала влияние на работу дронов ВСУ в зоне СВО.