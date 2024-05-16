Квартиры в Москве стали чаще покупать в ипотеку

Доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках «старой» Москвы в апреле 2024 года составила 69% (-2 процентных пункта за год, +2 п.п. за месяц), а Новой Москвы – 81% (без изменений за год, +1 п.п. за месяц). Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, в начале 2024 года число ипотечных сделок резко просело, однако сейчас наблюдается коррекция вверх.

«Это связано прежде всего с тем, что клиенты спешат воспользоваться льготной и IT-ипотекой до их сворачивания, оформляют семейную ипотеку, опасаясь ужесточения условий, а также пользуются выгодными траншевыми и аккредитивными программами, которые вошли в арсенал продуктов многих застройщиков», — пояснил Сырцов.

По его оценке, в апреле 2024 года в Москве зарегистрировано 7780 договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ) Договор долевого участия (ДДУ) — это документ, по которому покупатель передает свои деньги на этапе строительства дома застройщику, чтобы тот мог использовать финансы для возведения жилья. Соответственно, человек покупает долю этого объекта и становится дольщиком. В отличие от договора купли-продажи (ДКП) ДДУ всегда заключается до окончания строительства и сдачи объекта в эксплуатацию. В результате этого механизма дольщик может значительно сэкономить на покупке жилья, но может столкнуться с риском недостроя , что на 0,6% меньше, чем в марте, но на 17,4% больше, чем в апреле 2023 года.

Сырцов добавил: итоги апреля 2024 года стали лучшими для московского рынка долевого строительства с апреля 2021 года, когда было заключено 8320 ДДУ. В массовом сегменте спрос за месяц сократился на 4%, в бизнес-классе вырос на 5,3%, в премиальном увеличился на 2,7%, в элитном – на 56,2%.

Небольшой спад покупательской активности в массовом сегменте эксперт объяснил вымыванием самого доступного предложения. В остальных сегментах наблюдается однозначный прирост спроса, так как клиенты на фоне экономической неопределенности стремятся вкладываться в надежные недвижимые активы, сказал эксперт.

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