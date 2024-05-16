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Стало известно, какую работу россияне считают самой интересной

«Авито Работа»: россияне считают сферу IT самой интересной для работы

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Shutterstock/puhhha

Большинство опрошенных работающих россиян – 16% — сочли самой интересной работу в сфере IT, интернета и телекома. Причем мужчины (20%) чаще проявляли интерес к этой сфере, чем женщины (12%). Это следует из опроса «Авито Работа», результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Работу в туризме, гостинично-ресторанном бизнесе считают интересной 14% опрошенных. В топ-3 увлекательных рабочих сфер для россиян также вошли искусство и культура (12%).

При этом в качестве факторов, которые делают работу интересной, 45% респондентов назвали дружелюбный и комфортный коллектив. Для специалистов в возрасте от 45 до 54 лет и от 55 до 65 лет этот фактор оказался наиболее важным — так высказались половина (50% и 49% соответственно) респондентов этих возрастных групп.

Для 39% россиян важно взаимодействовать с интересными людьми и профессионалами, еще 36% опрошенных высказались о стремлении к постоянному обучению и развитию. Среди признаков интересной работы 30% россиян назвали разнообразие задач и проектов, возможность попробовать себя в чем-то новом, а 28% участников опроса считают интересной работу, которая позволяет путешествовать, работать в разных локациях и проявлять свою творческую сторону.

При этом больше половины опрошенных (54%) находят свою текущую работу интересной, оценив ее на 8–10 баллов по десятибалльной шкале. Чаще свою работу увлекательной считают респонденты старше 65 лет (61%) и в возрасте от 55 до 64 лет (58%), а также молодые специалисты от 18 до 24 лет (58%).

В разрезе по профессиям больше всего респондентов, считающих свою работу достаточно интересной, оказалось среди работников фитнеса и салонов красоты (73%), маркетинга, рекламы и PR (70%), IT и телекома (67%).

Опрос был проведен в мае 2024 года среди 7000 работающих россиян.

Ранее стало известно, как россияне выбирают работу.

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