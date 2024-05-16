Стал известен диагноз голкипера ЦСКА, получившего серьезную травму в матче с «Зенитом»

Врачи диагностировали у 20-летнего голкипера московского ЦСКА Владислава Торопа множественные переломы костей лицевого черепа. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба.

Футболист получил серьезное повреждение в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. На 36-й минуте игры голкипер в своей штрафной столкнулся с игроком соперником Нуралы Алипом. Продолжить поединок Тороп не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу.

Футболист находится под контролем медиков, 16 мая его должны доставить в столицу для определения дальнейшей тактики лечения.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году. «Зенит» поборется за трофей с калининградской «Балтикой», которая в финале Пути регионов выбила московский «Спартак».

Ранее сезон ЦСКА назвали провальным.