Россияне рассказали, чем любят украшать дачные участки

Каждый десятый опрошенный россиянин (12%) считает лебедей из покрышек лучшим украшением двора. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Опрос показал, что 41% опрошенных предпочитают минималистичный декор двора. Украшением общедомовой территории (например, зоной у подъезда) занимаются 12% респондентов, при этом 85% из них покупают необходимые предметы, придумывают идеи, мастерят украшения своими руками и размещают их.

Более половины (53%) опрошенных выбирают уже готовые покупные украшения, а 47% все же предпочитают делать декор самостоятельно.

Большая часть (63%) респондентов заявили, что ручная работа выглядит мило, а у 16% самодельные фигуры вызывают чувство ностальгии. Еще 5% опрошенных назвали изготовление украшений хорошим способом переработки ненужных вещей.

Опрос показал, что жители частного сектора чаще, чем жители квартир, занимаются украшением придомовой территории. При этом обе категории россиян готовы потратить на декор не более 20 тыс. рублей ежегодно.

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