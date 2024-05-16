Россиянам рассказали, как взять кредит без справки о доходах

Банки могут не требовать у зарплатных клиентов справки о доходах при выдаче кредита. Об этом «Газете.Ru» рассказала начальник отдела финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Ольга Милова.

То есть кредит без справки о доходе можно получить в своем зарплатном банке. Милова уточнила, что в случае с зарплатным клиентом банк и так располагает данными о части доходов, а сведения о долговой нагрузке заемщика могут быть получены из бюро кредитных историй.

«Но, скорее всего, даже в этом случае, при выдаче кредита человека все равно проинформируют о риске высокой долговой нагрузки. С текущего года все банки обязаны в письменной форме предупреждать заемщиков с высокой долговой нагрузкой об их рисках», — отметила эксперт.

По ее словам, немало россиян выполняют работы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). В этом случае их доход также является официальным и, при обращении в банк за кредитом, выплаты по договорам ГПХ учитываются в расчете показателя долговой нагрузки, сказала Милова.

Она добавила, что без справки о доходах можно получить заем в микрофинансовых организациях. Милова уточнила, что обычно для такой сделки достаточно только паспорта.

Микрозаймы выдаются на небольшие суммы — до 30 тысяч рублей, однако процентные ставки по таким займам будут до 0,8% в день или 24% в месяц, что превышает ставки по потребкредитам (в среднем чуть более 14%. — «Газета.Ru»).

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