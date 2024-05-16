Стало известно, что будет с ценами на бензин в России

Внутренний рынок топлива в России постепенно стабилизируется после волатильного периода. Такое мнение в ходе беседы с «Газетой.Ru» высказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

При этом в январе-апреле производство бензина снизилось на 2% в годовом выражении до 14,4 млн тонн, дизтоплива — на 3% до 28,8 млн тонн. В первую очередь это может быть связано с внеплановыми ремонтами на НПЗ (включая восстановление после атак БПЛА), уточнил эксперт.

На оптовом рынке бензин АИ-95 торгуется по 45 тыс. руб./тонна, что указывает на стабилизацию ситуации, считает Скрябин.

«Дефицита топлива удалось избежать. Вопрос лишь в том, какими будут розничные цены дальше», — отмечает эксперт.

Кроме того, существует ряд факторов роста стоимости бензина: рост цен на нефть, ослабление госрегулирования, увеличение налогов и сборов.

«Непосредственно стоимость нефти в цене 1 л бензина невелика. Основная часть — это налоги и сборы, производственные издержки», — пояснил Скрябин.

По его мнению, существенного снижения цен в ближайшей перспективе ждать не стоит.

Ранее в правительстве заявили об обеспечении России нефтепродуктами.