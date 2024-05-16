«Будет операция»: в ЦСКА рассказали о состоянии голкипера, получившего травму

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал подробности о состоянии 20-летнего голкипера Владислава Торопа, который получил серьезное повреждение в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России против петербургского «Зенита». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Утром, если состояние будет стабильное, на транспорте он будет доставлен в Москву, где будет принято решение по его лечению. Самолетом (перевозить в Москву) нельзя, речи идти не может. <...> Все будет хорошо, найдем лучших специалистов и все восстановим. Скорее всего, будет операция. С очень большой долей вероятности», — заявил Безуглов.

На 36-й минуте игры голкипер в своей штрафной столкнулся с игроком соперником Нуралы Алипом. Продолжить поединок Тороп не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году. «Зенит» поборется за трофей с калининградской «Балтикой», которая в финале Пути регионов выбила московский «Спартак».

Ранее стал известен точный диагноз Торопа.