Россиянам рассказали, на какой срок не стоит брать потребкредит

Потребительский кредит не стоит брать на минимальный или максимальный срок. Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

«Заемщики в первую очередь обращают внимание на процентную ставку и сумму потребительского кредита, а не на его срок. Однако правильно выбранный срок займа позволит не только снизить текущие затраты, но и извлечь выгоду», — отметила экономист.

Она уточнила, что законодательных ограничений по сроку предоставления необеспеченных потребительских кредитов нет: все будет зависеть от суммы кредита в целом и ежемесячных платежей на его обслуживание. В среднем срок потребительского кредита составляет около пяти лет.

По словам Валишвили, срок заимствования напрямую связан с размером ежемесячных платежей: чем больше срок займа, тем меньше ежемесячный платеж. Экономист подчеркнула, что длительный срок может быть удобен, поскольку уменьшается долговая нагрузка на заемщика, но при увеличении срока растет переплата — основная сумма долга будет выплачиваться ближе к концу срока кредитования. Поэтому стоит ориентироваться на финансовые возможности семьи, избегая минимальных и максимальных сроков кредита, заключила экономист.

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