Путин заявил, что РФ и КНР не сотрудничают «против кого-либо»

Президент России Владимир Путин во время беседы с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе заявил, что сотрудничество РФ и КНР не является конъюнктурным и не направлено против кого-либо. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», — пояснил российский президент.

Он добавил, что Москва и Пекин вместе отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка, своей целью видят гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве, сопряжение потенциалов ЕврАзЭС и инициативы «Один пояс — один путь».

До этого Си на встрече с Путиным заявил, что Китай всегда будет оставаться хорошим соседом и другом для России.

Переговоры Путина и Си начались 16 мая в зале Фуцзянь Дома народных собраний в Пекине.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.