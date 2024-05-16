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Во Франции рассказали о последствиях выхода России к Харькову

Журналист Эрвуэ назвал выход ВС России к Харькову смертельным ударом по Украине

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Станислав Красильников/РИА Новости

Французский журналист Винсент Эрвуэ назвал выход российских войск к окраинам Харькова тяжелым ударом по Украине. Об этом он рассказал в эфире телеканала Europe1.

По словам журналиста, российские войска смогли совершить прорыв «на севере рядом с границей».

«В дополнение к Авдеевке открылся второй фронт. Всего через несколько километров Харьков окажется под обстрелом», — подчеркнул Эрвуэ.

Он добавил, что успешное наступление ВС РФ в Харьковской области станет смертельным ударом ВСУ и украинской экономики.

До этого бывший командующий 7-й танковой бригадой ВС Франции отставной генерал Николя Ришу сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены перемещать свои войска из районов под Авдеевкой и Артемовском в направлении Харькова.

По словам военного, наступление России в Харьковской области заставляет украинское командование принимать такие решения.

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