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Стало известно, как россияне выбирают работу

Почти половина опрошенных россиян выбирают работу с учетом местоположения офиса

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Depositphotos

Почти половина – 47% — опрошенных россиян выбирают работу с учетом местоположения офиса. Это следует из опроса Level Group, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

В 32% случаев граждане оценивают транспортную доступность офиса (включая метро и автобусы). Такое же число респондентов при выборе работы учитывают развитость инфраструктуры бизнес-центра и наличие зеленых зон отдыха.

Говоря об инфраструктуре, россияне особенно отметили важность наличия стабильного интернета и мобильной связи (в 39% случаев).

Наличие точек общественного питания имеют решающее значение при выборе работы в 35% случаев. При этом для россиян важно разнообразие локаций: от просторных кофеен до уютных коворкинг-пространств.

Любопытно, что в 18% случаев россияне также хотели бы иметь широкий спектр услуг, доступный не выходя из бизнес-центра: от салонов красоты и отеля до спа-центров и медицинских клиник. Большим преимуществом россияне также видят доступность спортзалов и/или бассейна — в 17% случаев.

Для 19% опрошенных важно наличие парковочного места. Реже всего россияне отмечают велопарковки и станции для зарядки электромобиля (6%) как приоритетные факторы при выборе места работы.

Опрос был проведен в мае 2024 года среди 1212 россиян.

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