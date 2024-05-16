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Экономист оценил судьбу законопроекта о расходах россиян на ЖКХ

Экономист Лобода: законопроект о расходах россиян на ЖКХ примут до конца года

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Законопроект о максимально допустимой доле расходов россиян на ЖКХ могут принять уже до конца текущего года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя соответствующую инициативу в Госдуме.

«Этот шаг будет носить популистский характер, и особенно на волне обсуждений прогрессивной шкалы налогообложения физлиц. Для большинства небогатых граждан это будет плюсом», — сказал экономист.

По его оценке, доля затрат россиян на ЖКХ в их совокупных расходах сократится на 7 процентных пунктов, и это достаточно хорошее снижение.

Однако законопроект не может решить проблему сокращения совокупных расходов на ЖКХ другим способом — путем повышения доходов россиян, посетовал Лобода.

По его словам, очень важно, чтобы продолжалось повышение зарплат, пенсий и социальных пособий, не менее важен стабильный курс рубля. Лобода отметил, что, если рубль начнет опять резко обесцениваться и реальные зарплаты и пенсии будут сокращаться, взлетевшая инфляция может нивелировать все преимущества от законопроекта: в реальных величинах доходы россиян уменьшатся.

По информации газеты «Известия», в России предложили установить единый стандарт максимально допустимой доли расходов россиян на ЖКХ. Для одиноких пенсионеров предел не должен быть выше 10%, для остальных категорий населения – 15%. В настоящее время показатель находится на уровне 22% от дохода семьи. Проект будет внесен в Госдуму.

Ранее экономист оценил судьбу наиболее обеспеченных россиян.

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