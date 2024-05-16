В Кремле решительно осудили покушение на Фицо

Россия решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Москва считает событие трагедией. Об этом в интервью газете «Известия» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение», — сказал пресс-секретарь.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин сразу направил телеграмму президенту Словакии Зузане Чапутовой, в которой выразил свое сочувствие в связи с произошедшим и пожелал главе словацкого кабмина сил и восстановления.

До этого «Парламентская газета» со ссылкой на вице-премьера Томаша Тараба сообщала, что жизни Фицо больше ничего не угрожает.

Вечером 15 мая премьер Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Позже стало известно, что в Фицо стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Ранее венесуэльский депутат заявил о возможном участии спецслужб в покушении на Фицо.