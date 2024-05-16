Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военные пресекли попытки ВСУ совершить теракты в пяти регионах РФ

МО: ПВО уничтожили 2 снаряда РСЗО «Ольха», «Точка-У» и 11 БПЛА над регионами РФ

close
100%
РИА Новости

Российские военные в ночь на 16 мая пресекли попытки Вооруженных сил Украины совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, реактивной системы залпового огня «Ольха» и тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам на территории РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха, одну ракету тактического комплекса «Точка-У» и один дрон над территорией Белгородской области. Также уничтожены четыре и перехвачены два беспилотника над Крымом, уничтожен один дрон над Брянской областью, один БПЛА над Калужской областью и два БПЛА над Тульской областью.

Накануне сообщалось, что ВСУ попытались провести масштабную атаку по территории РФ. Под удар попали шесть регионов, в том числе Крым и Татарстан. Противник использовал дроны и дальнобойные ракеты. В Госдуме связали усиление атак ВСУ с наступлением ВС РФ в Харьковской области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами