Военные пресекли попытки ВСУ совершить теракты в пяти регионах РФ

Российские военные в ночь на 16 мая пресекли попытки Вооруженных сил Украины совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, реактивной системы залпового огня «Ольха» и тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам на территории РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха, одну ракету тактического комплекса «Точка-У» и один дрон над территорией Белгородской области. Также уничтожены четыре и перехвачены два беспилотника над Крымом, уничтожен один дрон над Брянской областью, один БПЛА над Калужской областью и два БПЛА над Тульской областью.

Накануне сообщалось, что ВСУ попытались провести масштабную атаку по территории РФ. Под удар попали шесть регионов, в том числе Крым и Татарстан. Противник использовал дроны и дальнобойные ракеты. В Госдуме связали усиление атак ВСУ с наступлением ВС РФ в Харьковской области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.