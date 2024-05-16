Песков рассказал о взаимодействии Словакии и РФ после покушения на Фицо

Словакия не обращалась к России с просьбой о содействии в расследовании произошедшего накануне покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Каких-либо обращений о помощи в расследовании и так далее не было», — подчеркнул он.

До этого «Парламентская газета» со ссылкой на вице-премьера Томаша Тараба сообщала, что жизни Фицо больше ничего не угрожает.

Вечером 15 мая премьер Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Позже стало известно, что в Фицо стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Ранее в Болгарии заявили, что покушение на Фицо угрожает стабильности демократии в Европе.