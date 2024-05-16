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В Пекине начались российско-китайские переговоры в расширенном составе

В КНР начались переговоры в расширенном составе с участием Путина и Си Цзиньпина

В Пекине начались российско-китайские переговоры в расширенном составе с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам встречи стороны подпишут совместные документы. Также главы двух стран намерены принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между КНР и РФ.

Позже Путин и Си Цзиньпин перейдут к общению в неформальной обстановке. Предположительно, они переговорят один на один и прогуляются по парку рядом с Домом народных собраний. Вечером, во время неформального ужина, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.

Также агентство сообщало, что Путин и Си Цзиньпин перед началом переговоров пообщались друг с другом «на ногах», лидеры двух стран кратко успели обсудить тему сельского хозяйства в Китае.

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине 16 мая. В церемонии официальной встречи участвовал почетный караул, прогремели артиллерийские залпы. Военным оркестром были исполнены государственные гимны России и Китая, а также и другие музыкальные композиции, в том числе фрагмент из «Подмосковных вечеров».

Ранее Путин заявил, что отношения РФ и КНР достигли наивысшего в истории уровня и продолжают укрепляться.

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