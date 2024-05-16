Путин и Си Цзиньпин начали переговоры

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин начали переговоры. Встреча проходит в зале Фуцзянь Дома народных собраний, и на нее отведено 45 минут, пишет ТАСС.

С российской стороны в переговорах принимают участие глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол в Китае Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

С китайской стороны присутствуют руководитель аппарата Центрального комитета КПК Цай Ци, заместитель председателя Государственного совета КНР Дин Сюэсян, руководитель аппарата комиссии по иностранным делам Центрального комитета КПК — министр иностранных дел Китая Ван И, заместитель председателя Государственного совета КНР Хэ Лифэн, заместитель председателя Государственного совета КНР Чжан Гоцин, член Государственного совета КНР Шэнь Ицинь, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй и заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун.

До этого сообщалось, что по прибытии в Пекин президент Российской Федерации Владимир Путин покинул аэропорт на автомобиле «Аурус» в сопровождении кортежа. Прибыв в Китай с государственным визитом около 23:20 по московскому времени 15 мая (местное время — 04:20 16 мая), Путин был встречен представителями китайской стороны и российской дипломатической миссии.

Также канцлер Федеративной Республики Германия Шольц заявил, что в их стране будут внимательно следить за визитом Путина в Китай.

Ранее Лавров оценил торговлю нефтью с Индией и Китаем.