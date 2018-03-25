В ЕК пообещали жесткие меры в отношении Facebook

Представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Вера Юрова заявила о жестких мерах в отношении компании Facebook в рамках скандала с похищением более 50 млн данных пользователей соцсети. Об этом сообщает The Bild.

«Злоупотребление данными 50 млн пользователей Facebook абсолютно неприемлемо. Я требую от компании дополнительных разъяснений, таких как степень воздействия на европейских пользователей», — сказала Юрова.

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании начала обыски в компании Cambridge Analytica, которая похитила личные данные более 50 млн пользователей Facebook.