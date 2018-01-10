ФАС продлила сроки по отмене роуминга в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу для операторов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«ФАС приняла решения продлить сроки исполнения до 31 января для «Мегафона», МТС и «Вымпелкома», а также до 31 мая — для Tele2», — заявили в ведомстве.

Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин сообщил, что ФАС рассчитывает на решение проблемы внутрисетевого роуминга в России в мае 2018 года.