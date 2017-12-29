На Украине студентам запретили доступ к доменным зонам «.ru»

Минобразования Украины поручило ограничить доступ к доменным зонам «.ru» и «.ру» высшим учебным заведениям и другим организациям, находящимся в подчинении ведомства. Об этом сообщает «Украинская правда».

По данным издания, соответствующее поручение появилось в связи с доктриной информационной безопасности, утвержденной указом президента.

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Согласно указу, ограничение доступа к указанным доменным зонам должно не допустить причинение «вреда интересам Украины в информационной безопасности».

Также отмечается, что ограничение касается все случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

В июне сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко отказался разблокировать российскую соцсеть «ВКонтакте».