Володин прокомментировал закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закрытие аккаунтов, принадлежащие главе Чечни Рамзану Кадырову, в соцсетях Instagram и Facebook является опасным прецедентом, который может вызвать ответные действия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Профиль Кадырова в социальной сети Instagram перестал работать в субботу, 23 декабря.Также не работает страница политика в фейсбуке.

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Володин на встрече с иранским коллегой Али Лариджани отметил, что аккаунты Кадырова были закрыты после внесения его в санкционный список, глава Чечни при этом не нарушал правил ведения аккаунтов.

«Создается опасный прецедент. Исходя из принципа взаимности, мы должны так же поступить», — сказал Володин.

Спикер Госдумы привел в пример ситуацию с телеканалом Russia Today и агентством Sputnik.

«Вот такая политика, политика затыкания ртов», — добавил Володин.

Накануне Кадыров высказался об исчезновении его страницы в инстаграме.