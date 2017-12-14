Песков рассказал о составлении дайджестов Telegram-каналов для Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле анализируют публикации в Telegram-каналах и докладывают всю необходимую информацию главе государства Владимиру Путину, передает РИА «Новости».

«Мы не ведем Telegram-каналы, мы их читаем. Мы пытаемся их анализировать, и, безусловно, мы этот анализ докладываем президенту. Мы составляем отдельные дайджесты Telegram-каналов», — заявил Песков.

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По его словам, это новое явление.

«У нас ведутся споры, что это — поступательное развитие в плане средств массовой информации или это регрессивное развитие», — добавил Песков.

В сентябре Дмитрий Песков заявил, что в Кремле мониторят основные Telegram-каналы, но преувеличивать их содержательное качество не стоит.