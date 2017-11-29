Совфед одобрил закон о противодействии «телефонным террористам»

Совет Федерации одобрил закон, дающий право по требованию правоохранительных органов или Роскомнадзора блокировать звонки «телефонных террористов», передает РИА «Новости».

В соответствии с новым законом, оператор также будет обязан в неизменном виде передавать телефонный номер абонента, который инициирует отправку сообщений с угрозами, выделенный ему в соответствии с условиями договора об оказании услуг связи, так как подмена номеров при использовании ресурса нумерации дает возможность злоумышленникам рассылать подобные сообщения с чужих номеров, не выделенных инициатору рассылки оператором.

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Запрос с требованием о прекращении оказания услуг связи может быть направлен оператору по итогам контрольных мероприятий.

Ранее стало известно число эвакуированных в России людей с начала волны «телефонного терроризма».