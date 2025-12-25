На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд конфисковал имущество экс-замгубернатора Ростовской области на 600 млн рублей

Суд в Москве изъял имущество экс-замгубернатора Ростовской области Окунева
true
true
true
close
Министерство транспорта Ростовской области

В Москве Гагаринский районный суд изъял в доход государства имущество экс-зам губернатора Ростовской области, министра транспорта Владимира Окунева, его бывшего заместителя Светланы Шаповаловой и членов их семей. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

В ведомстве заявили, что подсудимые использовали служебное положение «для незаконного обогащения себя и своих родственников». В 2016 году Окунев и Шаповалова создали несколько компаний и приобрели на неподтвержденные доходы 30 грузовых седельных тягачей и полуприцепов. Несмотря на конфликт интересов, их фирмы победили в государственных и муниципальных закупках на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог в регионе. На посту замгубернатора Окунев и заместитель Шаповалова продолжили нелегальную предпринимательскую деятельность. Прибыль они использовали для покупки премиальных автомобилей и объектов недвижимости в столице, Ростове-на-Дону и его окрестностях.

«В доход государства обращены 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, среди которых пять квартир в элитных жилых комплексах, 25 грузовых и премиальных транспортных средств более чем на 600 млн рублей. В казну Российской Федерации также взыскано свыше 100 млн рублей, составляющих эквивалент проданного имущества», — цитирует Генпрокуратура решение суда.

На прошлой неделе Свердловский областной суд постановил конфисковать более 38 млн руб. у бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по области Андрея Дьякова. Кроме того, суд апелляционной инстанции рассмотрел материалы дела и изменил дополнительное наказание, увеличив срок запрета на работу в государственных и муниципальных органах до 8 лет и 6 месяцев.

Ранее у Тимура Иванова изъяли особняк из «Мастера и Маргариты» и более 40 элитных часов.

