Источник: первым СМИ уже направили сообщение о возможном признании иноагентом

По словам источника в Минюсте, радиостанции «Голос Америки» было направлено уведомление о принятых поправках об иностранных агентах в закон о СМИ, передает «Интерфакс».

«Поскольку в деятельности «Голоса Америки» имеются признаки выполнения функций иностранного агента, то на него могут быть распространены ограничения, предусмотренные российским законодательством», — говорится в тексте письма, сказал он.

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Также источник сообщил об отправке аналогичного уведомления проекту «idel.Реалии», который относится к организации «Радио Свобода», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассказали об уголовной ответственности за отказ СМИ стать иноагентом.