Samsung показала новые смартфоны

17:23

Galaxy A53 поступит в продажу 1 апреля. За него попросят от €450 (около 53,4 тыс. руб.), а младшая модель A33 будет доступна с 22 апреля от €370 (около 43,9 тыс. руб.). При этом информации о сроках появления новинок на территории России на данный момент нет.