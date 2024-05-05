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В Ейске сломался аттракцион, на котором катались дети

В Ейске в Краснодарском крае трое детей получили травмы при поломке аттракциона

Детский аттракцион в городе Ейске, расположенном в Краснодарском крае, сломался прямо во время сеанса. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным журналистов, из строя вышел аттракцион «Лавица». В этот момент на нем находились несколько детей, трое из которых получили травмы. Речь идет об одном мальчике и двух девочках.

«Одного из детей госпитализировали, по предварительной информации, он сломал ребра», — говорится в материале.

У девочек, в свою очередь, диагностировали ушибы и ссадины.

Позже сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В официальном Telegam-канале ведомства уточняется, что травмы получили дети 2011 и 2012 годов рождения.

Из заявления следует, что в данный момент специалисты проводят необходимые следственные мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования представители СК РФ намерены дать оценку действиям всех лиц, отвечавшим за техническое состояние аттракциона.

Ранее в Москве ребенок упал с неисправного аттракциона.

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