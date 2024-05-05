Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции высказались о разрыве между Армией России и ВСУ

Полковник ВС Франции Вотравер: ВСУ станут каплей в море в сравнении с ВС России

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Франция в силах выделить только две бригады своего военного контингента для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), что станет каплей в море в сравнении с возможностями и мощью российской армии. С таким заявлением выступил полковник Александр Вотравер в эфире локального телеканала LCI.

Согласно информации военного, Париж уже в самое ближайшее время способен отправить в Киев порядка пяти или шести тысяч солдат. Он также пояснил, что подстроить их под командование руководства украинских войск станет маловозможно, так как в настоящее время эти бойцы действуют под общим командованием сил НАТО и подчиняются лишь военкомам альянса.

«Этих сил будет совсем недостаточно для противостояния полумиллионной российской армии», — утверждает Вотравер.

Перед этим стало известно, что российские войска смогут усилить давление сразу на две трассы снабжения ВСУ благодаря взятию населенного пункта Очеретино, расположенного в Донецкой народной республике.

Ранее ВСУ атаковали позиции ВС РФ мягкой игрушкой на воздушном шаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами