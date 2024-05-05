Франция в силах выделить только две бригады своего военного контингента для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), что станет каплей в море в сравнении с возможностями и мощью российской армии. С таким заявлением выступил полковник Александр Вотравер в эфире локального телеканала LCI.

Согласно информации военного, Париж уже в самое ближайшее время способен отправить в Киев порядка пяти или шести тысяч солдат. Он также пояснил, что подстроить их под командование руководства украинских войск станет маловозможно, так как в настоящее время эти бойцы действуют под общим командованием сил НАТО и подчиняются лишь военкомам альянса.

«Этих сил будет совсем недостаточно для противостояния полумиллионной российской армии», — утверждает Вотравер.

Перед этим стало известно, что российские войска смогут усилить давление сразу на две трассы снабжения ВСУ благодаря взятию населенного пункта Очеретино, расположенного в Донецкой народной республике.

Ранее ВСУ атаковали позиции ВС РФ мягкой игрушкой на воздушном шаре.